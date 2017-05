Zaletel se je vanjo

MURSKA SOBOTA – V petek so policisti v Pomurju obravnavali šest prometnih nesreč. V dveh sta se dve osebi lažje poškodovali. V ostalih štirih je nastala samo materialna škoda.

Zabeležili so še poškodbo vozila na parkirnem prostoru in šest primerov povoženja divjadi ter eno kaznivo dejanje, dve kršitvi javnega reda in nesrečo pri delo.

Ob 10.40 je v naselju Petanjci voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po nasprotnosmernem vozišču čelno trčil v nasproti vozeče osebno vozilo.

Voznica in povzročitelj sta utrpela lažje telesne poškodbe.