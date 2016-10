Zaletel se je v obcestno ograjo

IVANČNA GORICA – V ponedeljek ob 16.18 je pred izvozom za Višnjo Goro na avtocestnem odseku Ljubljana–Novo mesto, občina Višnja Gora, osebno vozilo trčilo v obcestno ograjo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje so zavarovali kraj dogodka in očistili razlite tekočine.

V nesreči ni bilo poškodovanih.