Zaletaval se je v robnike in vozila, a ustavil ni

ČRNI KAL – V petek ob 16.25 je koprske policiste poklical občan in povedal, da v predoru Kastelec vozi za osebnim avtomobilom, ki je trčil v robnik, pri izhodu pa je trčil še enkrat (tokrat v osebni avto avstrijskih registrskih oznak). Nato je vozil naprej, mimo viadukta Črni kal proti predoru Dekani, kjer je ponovno trčil v robnik.

Na viaduktu Bivje je počila guma na vozilu, nato ga je začelo zanašati in je trčil v sredinsko ograjo naprej od nadvoza za Bertoke.

Policisti so na kraju ugotovili, da je vozil 43-letni Izolčan, ki mu je alkotest pokazal 1,14 mg/l. Odredili so mu strokovni pregled zaradi suma, da je vozil tudi pod vplivom prepovedane droge.

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje nevarne vožnje, zaradi katere je bila cesta popolnoma zaprta. Takoj so uredili obvoz mimo Škocjana in poskrbeli, da nobeno vozilo ni obstalo na hitri cesti. Promet so urejali tudi v križiščih, zato zastoji niso nastali. Cesta je bila ponovno odprta ob 18.45.

Policisti so ob tem še zapisali, da se zahvaljujejo očividcu, ki je kršitelja spremljal in jih obveščal o njegovi lokaciji, hkrati pa tudi ostale udeležence v prometu na nevarnost na cesti.