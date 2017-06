Zakuril smeti, zagoreli pa lopa in streha

UNEC – V torek malo pred 16. uro so policiste obvestili o požaru hiše na Uncu. Gasilci so požar pogasili. Ogled kraja požara so policisti opravili v sredo dopoldne, pri tem pa ugotovili, da sta zagoreli lesena lopa in ostrešje starejše hiše.

Ugotovili so, da je moški zakuril smeti v bližini lesene lope, pri tem pa so iskre zaradi vetra zanetile ogenj na leseni lopi. Požar se je iz lope razširil še na ostrešje stanovanjske hiše. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več deset tisoč evrov škode.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil tudi zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti, poročajo ljubljanski policisti.