Zakrili, kaj bo s Simonom, ki je ubil svojo punco Klavdijo

LJUBLJANA – Devetindvajsetega junija je odjeknila vest, da se je za vrati ugledne družinske hiše v Sostrem zgodila tragedija, v kateri je ena oseba umrla nasilne smrti. Za nož naj bi prijel 21-letni Simon Vogel, žrtev pa je bila njegovo 23-letno dekle Klavdija Čučnik. Fanta so preiskovalni organi sprva odpeljali v pripor, a so mu zaradi slabega duševnega zdravja odpravili pridržanje in ga prepeljali na psihiatrično zdravljenje.

To se je nekako zdelo logično, saj so tako sosedje kot prijatelji oziroma znanci znali povedati, da je bil Simon posebnež, ki pa je imel psihične težave, zaradi katerih je bil večkrat tudi hospitaliziran. Kakšno leto pred dogodkom naj bi na istem naslovu že intervenirali policisti, so pojasnjevali sosedje, ker naj bi bil nasilen do mame, sicer specialistke za radiologijo v kliničnem centru. In še to so znali povedati, da je Klavdija nanj zelo dobro vplivala, »ker že dolgo ni bilo slišati kakšnega vpitja iz hiše«.

S psihiatrije v pripor

Potem pa je presenetila uradna informacija policije, da so osumljenca 5. julija odpeljali v pripor. Kot pojasnjujejo na ljubljanskem tožilstvu, preiskava še ni končana, zato je tožilstvo predlagalo podaljšanje pripora, zunajobravnavni senat pa je predlogu sledil. Simon Vogel v priporu ostaja še najmanj dva meseca oziroma vsaj še do 5. oktobra, saj so pristojni organi prepričani, da bi lahko na prostosti dejanje ponovil.

Še vedno ostaja skrivnost, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati družinske hiše v Sostrem in kaj je Vogla napeljalo, da je posegel po ostrem predmetu in svoji punci, s katero naj bi bil več kot eno leto, zadal smrtno rano. Po naših informacijah naj bi poskušala Simonova mama, ki je bila med dogodkom doma in naj bi pozneje poklicala policijo, preprečiti sinovo nespametno, predvsem pa grozljivo dejanje, a ji to ni uspelo.