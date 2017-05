»Zakaj je nisem odpeljal od tam, kjer je morala trpeti in umreti?«

KRANJ – Najprej je ob snidenju nastala tišina, nato pa smo slišali: »Čaka me ena najtežjih ur v mojem življenju.« Senad Kardašević, oče lani umorjene Arine, še ne triletne deklice, ki je pred smrtjo trpela peklenske muke, je dobil poziv za pričanje na sojenju Sandi Alibabić in Mirzanu Jakupiju. »Žensko, ki mi je rodila štiri hčerke, in ob njej morilca moje najmlajše bom moral pogledati v oči. Težko bo. Meni zagotovo bolj kot njima.«



Približuje se leto dni, obletnica, kar je umrla mala Arina. Njen oče se bo v kratkem prvič srečal s človekoma, ki jima obtožnica očita povzročitev posebno hudih telesnih poškodb, ki imajo za posledico smrt. Kardašević ne izbira preveč učenih besed za omenjena. Preprosto pove, da bo pred seboj imel morilca. »Na sodišču, ko bom pristopil k pultu za priče, ne bom delal neumnosti, čeprav bom moral tik mimo Sande in Jakupija. Imam pa pripravljena zelo težka vprašanja za oba, tako za mojo bivšo življenjsko sopotnico kot za moškega, zaradi katerega je nastala tragedija.« Na naše poizvedovanje, kaj bo povprašal, je najprej odkimal z glavo: »Če vam izdam podrobnosti, se bo Jakupi na to pripravil. Lahko pa do časa, ko bom prišel v sodno dvorano, razmišlja o 27. juniju 2016. Me prav zanima, kaj bosta povedala tako on kot Sanda o tem ponedeljku.«

