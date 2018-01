Zahteva 43 tisočakov, ker so ji med operacijo jajčnika poškodovali mehur

NOVO MESTO – Bolečine v trebuhu so bile tiste, ki so Novomeščanko, takrat še dijakinjo, septembra 2012 pripeljale najprej k zdravniku, potem pa so jo urgentno sprejeli v bolnišnico. Diagnoza se je glasila: torzija levega ovarija, kar pomeni, da se je jajčnik zasukal na svoji osi, in potrebna je bila takojšnja operacija, takšna, ki jih na ginekološkem oddelku novomeške bolnišnice pogosto opravljajo, ni pa povsem preprosta. Ginekologinja je pri dekletu opravila laporoskopijo, detorkvacijo jajčnika in fiksacijo na trebušno steno. A po posegu so se pojavili zapleti, trebuh je bil napet in občutljiv, vnetni parametri so porasli in po treh dneh se je izkazalo, da je prišlo pri operaciji do poškodbe mehurja, zaradi česar je voda odtekala v trebušno votlino. Sledila je še ena operacija: urolog ji je zašil obe poškodbi mehurja in vstavil dva drena, osmi dan po drugi operaciji pa je urin znova uhajal iz mehurja in zdravnik ji je predlagal vnovično operacijo. A dekle je zaradi vseh zapletov in nezaupanja prosilo, da so jo prestavili na urološko kliniko v Ljubljano, tam so ji poškodbo mehurja pozdravili brez ponovne operacije.



