Zagorelo zaradi savne na terasi

LJUBLJANA – V nedeljo okrog 4.20 so PU Ljubljana obvestili o požaru na terasi stanovanjskega bloka na Štefanovi ulici v Ljubljani. Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so opravili ogled kraja.

Po do sedanjih ugotovitvah ogleda in zbranih obvestilih je zagorela savna na terasi, po vsej verjetnosti zaradi tehnične napake. Zaradi požara so poškodovani nadstrešek in okno balkona na sosednjem stanovanju ter fasada stanovanjskega bloka.

Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode, so sporočili iz PU Ljubljana.