Zagorelo zaradi kratkega stika na pomivalnem stroju

STRANICE – V torek ob 10.20 je v naselju Stranice v občini Zreče zagorelo v kuhinji stanovanjskega objekta.

Požar so pogasili domači še pred prihodom gasilcev PGD Stranice in Zreče, ki so na kraju ugotovili, da je prišlo do kratkega stika na pomivalnem stroju. Prostore so pregledali in prezračili.

Poškodovanih ni bilo.

Obveščene so bile pristojne službe, je poročala uprava za zaščito in reševanje.