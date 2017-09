Zagorelo zaradi iskre? Škode za 20 tisočakov

PTUJ – V sredo malo po polnoči je izbruhnil požar v bivši mizarski delavnici na območju PP Ptuj. Ogenj se je razširil na podstrešje.

Gasilci so ga omejili in preprečili, da bi se razširil na sosednjo piščančjo farmo, v kateri je 14.000 piščancev.

Materialna škoda je nestrokovno ocenjena na okoli 20.000 evrov.

Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja požara. Tujo krivdo so izključili. Po njihovih ugotovitvah ja zagorelo zaradi preskoka iskre ob žaganju desk in nato vžiga žagovine.

O svojih ugotovitvah bodo poslali poročilo pristojnemu tožilstvu, poroča PU Maribor.