Zagorelo zaradi dotrajanih nosilcev

VELENJE – V sredo zjutraj nekaj po 7. uri so policiste obvestili o požaru v garažnih prostorih podjetja v Velenju.

Zagorelo je zaradi tlenja električnih vodnikov, ki so zaradi dotrajanosti nosilcev padli na cevi centralne napeljave, se začeli topiti in povzročili požar, so sporočili iz PU Celje.

Ogenj je povzročil škodo na vozilu v garaži, dvižnih vratih in električni napeljavi.