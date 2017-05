ROGAŠKA SLATINA – V nedeljo ob 9.05 je na Cesti na Bellevue v Rogaški Slatini zagorelo v zapuščeni hiši, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Steklarna Rogaška in Rogaška Slatina, ogenj omejili in pogasili ter pregledali prostore s termokamero. Ogenj je uničil del ostrešja na objektu.