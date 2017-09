Zagorelo v transformatorski postaji

KROMBERK – V nedelje ob 23.56 so v Kromberku v občini Nova Gorica zagoreli napajalni kabli enega od transformatorjev v transformatorski postaji. Posredovali so gasilci GE JZGRD Nova Gorica in dežurni delavec elektropodjetja.

Dežurni delavec je poskrbel za odkop napajalnih vodov, gasilci pa so pogasili goreče vodnike transformatorja, poroča uprava za zaščito in reševanje.