CELJE – Ob 2.23 v noči na petek je v skladišču na Cesti v Trnovlje zagorelo v stroju za stiskanje embalaže, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGE Celje in PGD Celje Gaberje so požar pogasili, odstranili ožgano embalažo in prezračili prostore.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe.