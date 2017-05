Zagorelo v prostorih vzgojnega zavoda

PLANINA – V nedeljo ob 17.37 je v naselju Planina (občina Postojna) v prostorih vzgojnega zavoda zagorela plastična vreča smeti, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Do prihoda gasilcev PGD Planina so manjši požar pogasili zaposleni v zavodu. Gasilci so izvršili preventivni pregled in prezračili prostore ter odnesli ožgano vrečo na prosto. O materialni škodi ne poročajo.