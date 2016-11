Zagorelo v kurilnici, škode za 30 tisočakov

BOHOVA – V nedeljo je izbruhnil požar v kurilnici stanovanjske hiše v Bohovi. Požar, ki so ga pogasili gasilci, je uničil notranjost kurilnice in vse naprave v njej.

Materialna škoda znaša okoli 30.000 evrov.

Policisti so z ogledom kraja požara in zbiranjem obvestil izključili tujo krivdo, saj so ugotovili, da je bil vzrok požara tehnične narave in v sistemu peči centralne kurjave, ki je v celoti avtomatiziran. O svojih ugotovitvah bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu.