Zagorelo v kuhinji, stanovalka vdihnila nevarni dim

NOVA GORICA – V nedeljo ob 12.24 je v Rutarjevi ulici zagorelo v kuhinji večstanovanjske stavbe.

Posredovali so gasilci GE JZGRD Nova Gorica in PGD Nova Gorica. Požar so pogasili in stanovanje prezračili.

Zaradi vdihavanja dima so oskrbeli starejšo stanovalko in jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči iz Nove Gorice. Prepeljali so jo v šempetrsko bolnišnico.