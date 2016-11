Zagorelo v hiši, dve osebi poškodovani

BREŽICE – V torek ob 20.13 je v Šentlenartu v Brežicah zagorelo v hodniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Brežice, Brežice okolica, Bukošek, Spodnja Pohanca in Dečno selo so požar pogasili, odstranili leseno oblogo, pregledali in prezračili prostore. V požaru sta se dve osebi poškodovali.

Reševalci NMP ZD Brežice so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v UC Brežice, poroča uprava za zaščito in reševanje.