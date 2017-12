BREŽICE – V soboto ob 15.32 je v naselju Župelevec zagorelo v dnevni sobi stanovanjskega objekta.

Posredovali so gasilci PGD Župelevec, Bukošek, Rakovec, Kapele in Bizeljsko, ki so požar pogasili, objekt pregledali s toplotno kamero in ga prezračili.

Pri gašenju požara se je opekel lastnik. Reševalci nujne medicinske pomoči so ga oskrbeli in prepeljali v brežiški urgentni center.

Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Župelevec in Kapele.

V požaru je nastala škoda v dnevni sobi.