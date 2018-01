ZGORNJA REČICA – Danes ob 15.20 je v Zgornji Rečici, občina Laško, zagorelo v delavnici.

Gasilci PGD Laško in Rečica so požar, ki je uničil dve osebni vozili, naprave in orodje v delavnici, pogasili, prezračili prostore in jih preventivno pregledali. Iz prostora so odnesli nevarne snovi in uničene predmete.

V požaru se je poškodovala oseba, ki jo je ogenj opekel po telesu. Zanjo so poskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Laškega, ki so jo prepeljali na zdravljenje v bolnišnico.