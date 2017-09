Zagorelo v delavnici

MISLINJA – V soboto ob 17.56 je v naselju Straže, občina Mislinja, v delavnici zagorela električna napeljava na stružnici.

Posredovali so gasilci PGD Mislinja, ki so požar pogasili in s toplotno kamero pregledali ostale prostore ter jih prezračili, je poročala uprava za zaščito in reševanje.