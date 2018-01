Zagorelo pred vrtno lopo

ŠEMPETER PRI GORICI – V torek malo po 21. uri je na Ulici Ivana Suliča pred vrtno lopo zagorela plinska kartuša.

Gasilci PGD Šempeter in JZ GRD GE Nova Gorica so požar pogasili in preventivno pregledali okolico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.