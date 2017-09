Zagorelo ostrešje stanovanjske hiše, prišli bodo kriminalisti

TRZIN – V Trzinu je zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Po podatkih policije v požaru ni bil nihče poškodovan. Ostrešje je zagorelo okoli 16.20. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje se je do prihoda gasilcev požar razširil in uničil celotno ostrešje, zaradi gašenja pa so poškodovani tudi spodnji prostori objekta.

Na kraju požara še potekajo aktivnosti gasilcev in policistov. Kriminalisti in policisti si bodo pogorišče ogledali v sredo, ko bodo vzpostavljeni razmere za delo.