Zagorelo osebno vozilo

SLOVENSKA BISTRICA – V nedeljo ob 21.39 so na cesti Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice pri odcepu na Zgornjo Ložnico posredovali gasilci PGD Slovenska Bistrica, ker je osebno vozilo zapeljalo s ceste.

Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so gasilci zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem NMP Maribor pri oskrbi ponesrečenca, odklopili akumulator in pogasili osebno vozilo, ki je zagorelo. Reševalci NMP Maribor so poškodovanca prepeljali v UKC Maribor.