Zagorelo je vozilo

MARIBOR – V ponedeljek ob 16.16 je v Ulici Janka Sernca v Razvanju zagorelo osebno vozilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Maribor in gasilci PGD Razvanje so pogasili ogenj, odklopili akumulator in s toplotno kamero pregledali osebno vozilo.

Materialna škoda še ni ocenjena.