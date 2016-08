Zagorelo je vozilo

KOPER – V torek ob 16.28 je na cesti med Markovcem in Izolo pri naselju Nokturno v občini Koper zagorelo kombinirano vozilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Pred prihodom gasilcev so požar pogasili mimoidoči, gasilci JZ GB Koper pa so vozilo dodatno zalili z vodo in oprali cestišče.