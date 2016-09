Zagorelo je v celjskem zaporu

CELJE – Danes ob 15.11 je na Linhartovi ulici v Celju gorelo v zaporniški celici zapora. Požar so pred prihodom gasilcev PGE Celje in PGD Celje-Gaberje pogasili pazniki, gasilci pa so dokončno pogasili z vodo in preventivno pregledali še ostale prostore, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Po naših podatkih je eden od zapornikov zažgal jogi, po dejanju pa naj bi ga odpeljali na urgenco.