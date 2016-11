Zagorelo je podstrešje

ŽABČE – V torek ob 8.54 je bila policija obveščena o požaru stanovanjske hiše v naselju Žabče pri Tolminu, so sporočili iz PU Nova Gorica. Zagorelo je na podstrešju, kjer se je zaradi pregretosti vnela lesena konstrukcija. V požaru je pogorelo nekaj izolacijskega materiala in kritine, škoda pa je po prvih ocenah majhna.

Požar so pogasili gasilci PGD Tolmin. Tolminski policisti so tujo krivdo izključili in bodo v zvezi z zadevo s pisnim poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.