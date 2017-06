Zagoreli vozili v Goriških brdih in Idriji

NEBLO, IDRIJA – V nedeljo ob 23.01 je bila policija obveščena, da je na parkirnem prostoru v naselju Neblo zagorel opel. V požaru je pogorel celotni prednji del avtomobila. Gasilci PGD Dobrovo in poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica so požar dokončno pogasili.

Prav tako so policiste v nedeljo obvestili še o požaru suzukija v Idriji. Voznica osebnega avta je peljala iz Spodnje Idrije, avto ji je med vožnjo ugasnil, nato pa se je v predelu motorja začelo kaditi. Voznica in mimoidoči sta požar v predelu motorja delno pogasila, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Idrija.