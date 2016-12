Zagoreli elementi, požar je pogasila stanovalka

ŽIRI – V soboto ob 20.41 so v Polju, občina Žiri, v stanovanjski hiši zaradi pregretja štedilnika na trdo gorivo zagoreli kuhinjski elementi, so zapisali na spletni strani za zaščito in reševanje.

Manjši požar je še pred prihodom gasilcev pogasila stanovalka.

Posredovali so gasilci PGD Žiri, ki so prezračili prostore, objekt pregledali s toplotno kamero in stanovalki naročili, naj pokliče dimnikarsko službo.