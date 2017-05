Zagorele bale, škode za 40 tisočakov

SLOVENSKA BISTRICA – V nedeljo ob 21.45 je gorelo v naselju Spodnja Polskava v občini Slovenska Bistrica.

Zagorel je zapuščen gospodarski objekt, velikosti okoli 20 kvadratnih metrov, kjer so bile skladiščene bale sena.

Gasilci PGD Spodnja Polskava, PGD Slovenska Bistrica, PGD Zgornja Polskava, PGD Pragersko in PGD Videž so požar omejili in pogasili.

Po nestrokovni oceni je nastalo za okrog 40.000 evrov materialne škode. Vzrok požara še ugotavljajo.