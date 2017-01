Zagorela prazna piščančja farma

NJIVERCE – Več kot 60 gasilcev je gasilo požar, ki je včeraj malo pred šesto uro zjutraj izbruhnil na piščančji farmi v Njivercah v občini Kidričevo. Kdo je opazil ogenj, še ni znano, a ko so bili obveščeni gasilci, so zaradi dobrih 800 kvadratnih metrov velike farme aktivirali prostovoljna gasilska društva iz celotne Gasilske zveze Kidričevo. Ko so prihiteli, so zublji švigali skozi zračnike kovinske strešne kritine. »Po dobri uri smo požar lokalizirali, nato pa smo razpustili člane društev, ostali so samo člani PGD Talum, ki so opravljali gasilsko stražo,« nam je dejal Jože Kancler, ki je kot poveljnik Gasilske zveze Kidričevo vodil včerajšnjo akcijo. Ker živi le nekaj deset metrov od pogorele piščančje farme, je prihitel med prvimi, in to kar peš.



Kot nam je še pojasnil Jože Kancler, ni zagorelo iz običajnega vzroka: »Največkrat tak požar nastane, ko začnejo lastniki v pričakovanju nove pošiljke piščancev ogrevati farmo. A tukaj so piščance pričakovali v treh, štirih dneh, tako da sploh še ni bila ogrevana.« Vzrok bodo poskušali ugotoviti mariborski kriminalisti, ki so včeraj opravili ogled pogorišča, škodo pa ocenjujejo na dobrih sto tisoč evrov. Podobno je zagorelo na tudi takrat prazni farmi že marca leta 2014, ko so segrevali prostore, saj naj bi v njih naselili piščance. Ogenj je uničil zgornjo etažo in silos za koruzo ter poškodoval del ostrešja, vključno s sončnimi celicami na njej. Škoda je bila ocenjena na 300.000 evrov.