LJUBLJANA – V soboto ob 15.30 je v stanovanju v večstanovanjskem objektu na Suhadolčanovi ulici v Ljubljani zagorela hrana na štedilniku, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Požar se je razširil še na kuhinjsko napo in bližnji inventar. Pogasili so ga gasilci iz GB Ljubljana in PGD Črnuče in s termokamero preventivno pregledali še druge prostore. Stanovanje so nadtlačno prezračili.