LJUBLJANA – Ob 17.06 je na Slovenčevi ulici v prevzemnem skladišču nakupovalnega centra zagorel polnilnik viličarjev, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Zaradi dima se je aktiviral požarni alarm. Še pred prihodom gasilcev so požar gasili zaposleni.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Stožice so ogenj dokončno pogasili in z ventilatorjem prezračili skladišče.