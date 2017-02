Zagorel lokal, goste evakuirali

KAMNIŠKA BISTRICA – V torek okoli 10.30 je zagorelo na gostinskem objektu spodnje postaje žičnice na območju Kamniške Bistrice. Posredovali so policisti, ki so požarišče zavarovali, in gasilci, ki so požar pogasili. V požaru ni bil nihče poškodovan, nekaj gostov pa je bilo ob zaznavi požara tudi pravočasno evakuiranih. Po prvih obvestilih in opravljenem ogledu kraja je bilo ugotovljeno, da je zaradi vročine zagorel les, ki je bil pri dimniku. Požar se je nato razširil na ves objekt.

Kriminalisti primer preiskujejo. V požaru je nastalo za več deset tisoč evrov materialne škode.