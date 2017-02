Zagorel kiosk, požar poškodoval še Merkur

PTUJ – Ob 0.23 je na Dornavski cesti ob trgovskem centru Merkur zagorel kiosk za pripravo hrane. Ogenj se je razširil še na fasado nakupovalnega centra.

Posredovali so gasilci PGD Ptuj in Podvinci, ki so požar omejili in pogasili.

Ogenj je kiosk velikosti približno osem krat tri metre popolnoma uničil, na trgovskem centru pa poškodoval 40 kvadratnih metrov steklene fasade in 20 kvadratnih metrov pločevinaste fasadne obloge.

Gasilci so do jutranjih ur preventivno ostali na gasilski straži.

Višino gmotne škode in vzrok požara pristojne službe še ugotavljajo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.