Zagorel je vikend

RUČETNA VAS – V noči na torek ob 1.56 je v Ručetni vasi (občina Črnomelj) zagorel vikend velikosti 7 x 5 metrov, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Požar so lokalizirali in pogasili gasilci PGD Črnomelj in Petrova vas, ki so do jutranjih ur ostali na požarni straži. Požar je uničil ostrešje in podstrešne prostore objekta. Vzrok in škoda še nista znana.