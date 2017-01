Zagorel je televizor

STARI LOG – V četrtek ob 20.59 je v naselju Stari Log v občini Kočevje zagorel televizor v stanovanjskem objektu.

Pred prihodom gasilcev PGD Kočevje in Stara Cerkev so ogenj pogasili že stanovalci sami.

Gasilci so prostore preventivno pregledali in prezračili, je poročala uprava za zaščito in reševanje.