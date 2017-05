KOČEVJE – V nedeljo ob 15.02 je v naselju Stara Cerkev zagorel štedilnik v kleti stanovanjske hiše.

Gasilci PGD Stara Cerkev in Kočevje so požar, ki je poškodoval štedilnik, del električne napeljave in okoli deset kvadratnih metrov opleska, pogasili, odnesli štedilnik iz objekta in prezračili ostale prostore ter jih preventivno pregledali.