VINICA – O požaru hleva v Vinici pri Šmarjeti so bili novomeški policisti obveščeni v ponedeljek nekaj po 12. uri.

Ogenj je zajel hlev in večjo količino sena. Požar so gasilci omejili in pogasili, med gašenjem požara pa se je lažje poškodoval 60-letni lastnik objekta.

Okoliščine oziroma vzrok za nastanek požara policisti in kriminalisti še preiskujejo.