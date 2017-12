BRDA – V ponedeljek zjutraj so policiste obvestili, da je zagorel bager na območju naselja Snežatno.

Kabina delovnega vozila je pogorela v celoti, nastalo je za približno 15 tisoč evrov škode.

Poleg policistov so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Dobrovo in JZ GRD Nova Gorica, ki so zavarovali kraj požara in pregledali okolico.

Ogenj je še pred njihovim prihodom pogasil občan.