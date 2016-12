Zagorel avtobus v bližini nogometnega igrišča

VIPAVA – V petek ob 2.50 je v bližini nogometnega igrišča v Vipavi zagorel eden od tam parkiranih avtobusov.

Posredovali so gasilci PGD Vipava, ki so ogenj pogasili, okolico požara zalili z vodo in pogorišče pregledali s toplotno kamero.

Vzrok požara preiskujejo policisti, je poročala uprava za zaščito in reševanje.