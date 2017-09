Žaganje z motorno žago se je slabo končalo

GONJAČE – V torek zvečer je v naselju Gonjače (občina Brda) 65-letni domačin z motorno žago žagal drva in se urezal v levo roko. Oskrbeli so ga reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti so tujo krivdo v zvezi z obravnavanim primerom izključili in bodo o zadevi s pisnim poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili iz PU Nova Gorica.