Zadremal, zapeljal s ceste in trčil v drevo

CANKOVA – V torek ob 15.56 se je na regionalni cesti med Cankovo in Kuzmo, v naselju Domajinci, zgodila hujša prometna nesreča, ki pa se je kljub vsemu končala dokaj srečno. Osebno vozilo mariborskih registrskih oznak je zapeljalo s ceste in trčilo v prepust. Člani PGD Murska Sobota so odklopili akumulator in s tehničnim posegom iz avtomobila rešili enega od ranjencev, reševalci NMP Murska Sobota pa so oba ranjena udeleženca oskrbeli ter prepeljali v bolnišnico. Po neuradnih podatkih naj bi starejši voznik osebnega vozila znamke Alfa Romeo med vožnjo zaspal in zapeljal v obcestni jarek, vozilo se je zavrtelo ter bočno trčilo v drevo. Sovoznici se je uspelo rešiti, voznika pa so s tehničnim posegom reševali gasilci.

V naselju Kostanjevec je komaj 18-letni voznik avtomobila trčil v mopedista.

Gasilci, policisti in reševalci so v teh dneh na različnih koncih države obravnavali precej nesreč z udeležbo voznikov enoslednih vozil. V sredo okrog 18.50 so v Žolgarjevi ulici v Slovenski Bistrici trčila tri vozila, in sicer avto ter dva motorista. Kraj dogodka so zavarovali člani PGD Slovenska Bistrica ter pomagali reševalcem pri oskrbi ranjenih voznikov. Huje se je dan prej ranil 48-letni mopedist, ki je vozil po lokalni cesti iz smeri Zgornje Bistrice proti Zgornji Ložnici. V naselju Kostanjevec je vanj trčil 18-letni voznik avtomobila, ki je vozil iz nasprotne smeri in v desnem nepreglednem ovinku zapeljal na levi vozni pas, vozili sta čelno trčili. Ranjenega moškega so odpeljali v mariborski klinični center; mladega voznika čaka kazenska ovadba, brez sankcij pa je ne bo odnesel niti mopedist, saj so policisti ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in ker je bil moped v nesreči popolnoma uničen, so ga odpeljali s seboj. Istega dne je na cesti od Jelšan proti Ilirski Bistrici povzročil nesrečo 44-letni Čeh, ki je na motorju prevažal sopotnico, hitrosti in načina vožnje pa ni prilagodil poteku ceste ter je na mokrem in spolzkem vozišču izgubil nadzor nad krmilom in trčil v robnik. Sopotnica je pri tem padla z motorja, k sreči na travo, tako da se je le lažje ranila, vozniku pa bodo izdali plačilni nalog.