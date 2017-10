Zadnje slovo od Radeta, ki ga je ubil ljubosumnež

MARIBOR – Na dobravskem pokopališču v štajerski prestolnici se bodo družina in prijatelji danes poslovili od Radeta Mitrovića (52), ki ga je minulo sredo sredi Maribora hladnokrvno ubil Senad Softić (54). Za njim žalujejo žena Milica, sin Dejan, hčerka Marija z Alenom, bratje in sestre z družinami. Moška sta se sicer dolga leta poznala.

Softić je Mitrovića ubil v avtomobilu, stoječem pri rdeči luči. Nanj je večkrat ustrelil, usoden pa je bil strel v glavo . Ubil ga je iz ljubosumja in maščevanja, po dejanju pa je priznal, da bi ubil tudi svojo nekdanjo ženo, če bi bila zraven, saj jo že dlje časa išče.

Streljanje na Dolenjskem ni bilo usodno



Motiv za nedeljsko streljanje na območju Dolenjske pa še ni znan. Kot smo poročali, je moški v gozdu s hrbta dvakrat ustrelil drugega moškega . Našli so ga sprehajalci in poklicali reševalce ter policijo. Kot so povedali na policiji, ni v smrtni nevarnosti.

Potem je policija začela lov na strelca po gozdovih v okolici Šentjošta pri Stopičah in ga pred nočjo našla. Po neuradnih podatkih gre za 67-letnega strelca, novomeškega podjetnika, in 45-letnega ustreljenega moškega. Prve ugotovitve kažejo, da sta se storilec in žrtev poznala, saj sta se menda na kraj dogodka skupaj pripeljala z vozilom 66-letnega moškega, so sporočili iz PU Novo mesto.