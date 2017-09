Zadet v voznico, potem pa v beg

BOVEC – V sredo so policiste obvestili o prometni nesreči s pobegom v Bovcu.

Po dozdajšnjih ugotovitvah je 37-letni voznik osebnega avtomobila vozil v smeri Male vasi od Trga golobarskih žrtev. Med vožnjo je z levim delom vozila zapeljal čez belo prekinjeno ločilno črto na levosmerno vozišče v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala voznica osebnega avtomobila, ki se je z vozilom ustavljala, da bi v križišču zavila levo.

Vozili sta se oplazili z vzvratnimi ogledali, 37-letnik pa je vožnjo nadaljeval, ne da bi se zaustavil in udeleženki prometne nesreče nudil ustrezne podatke.

Policisti so ga izsledili in mu ponudili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Rezultat je bil pozitiven, zato so mu odredili strokovni pregled, ki pa ga je odklonil. Spisali bodo kazensko ovadbo.