Zadet s kokainom divjal, kjer ne bi smel

POSTOJNA – V petek popoldne so policiste obvestili, da na postojnski avtobusni postaji nekdo divja z osebnim vozilom, čeprav je to območje, kjer je vožnja prepovedana s posebnim znakom.

Na kraju so ugotovili, da gre za 24-letnega voznika. Preizkus alkoholiziranosti je bil negativen, hitri test na drogo pa pozitiven na kokain.

Odredili so mu strokovni pregled, prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Podali bodo obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.