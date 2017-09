Zadet in pijan grozil tudi policistom

KOPER – V sredo ob 20.37 so policiste obvestili, da je v lokal v središču Kopra prišel moški, ki ima orožje in grozi. Ob njihovem prihodu je lokal že zapustil, vendar z grožnjo, da se bo vrnil. Policisti so ga izsledili pred lokalom pri Prešernovem trgu. Ugotovili so, da je 26-letni moški v lokalu kadil marihuano, zato ga je lastnik napotil iz lokala, on pa mu je zagrozil. Kasneje se je vrnil v lokal in grozil s pretepom, v roki pa je imel nunčake (orožje, sestavljeno iz dveh palic, povezanih s kratko verigo ali vrvjo). Ko so ga policisti izsledili, je bil pod očitnim vplivom alkohola in psihoaktivnih substanc.

V postopku je 26-letnik ponovno začel groziti in se kljub ukazom ni pomiril, zato so mu odredili pridržanje. Prejel bo tudi plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru.