Zadet je sedel za volan

SEVNICA – V noči na nedeljo so policisti v Sevnici zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili strokovni pregled 27-letnemu vozniku, pri katerem je hitri test potrdil prisotnost prepovedanih drog. Opravljanje strokovnega pregleda je kršitelj odklonil.

Iz PU Novo mesto so sporočili, da so mu policisti zasegli tri zavitke, v katerih je imel prepovedano drogo, odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Podali so obdolžilni predlog in uvedli postopek o prekršku.