Zadet bežal pred policisti

KOPER • Pri Debelem rtiču je Italijan v ovinku izgubil nadzor nad avtomobilom in se prevrnil. V nesreči se je lažje ranil. Policisti, ki so dogodek obravnavali, so mu med drugim odredili preizkus z alkotestom, ki je pokazal, da je imel moški v litru izdihanega zraka kar 0,74 miligrama alkohola. Italijan se z rezultatom ni strinjal, zato so mu policisti odredili še strokovni pregled. Napihal je tudi državljan Slovenije, ki na lokalni cesti med Koprom in Bertoki zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v zadnji del osebnega avtomobila, ki je vozil pred njim, nato ga je odbilo še v dva avtomobila. V avtu, v katerega je Slovenec trčil najprej, sta se ranili voznica in potnica, vsi drugi udeleženci so odnesli celo kožo. V litru izdihanega zraka je imel povzročitelj 0,66 miligrama alkohola, čaka pa ga ovadba zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje.

Moški, ki je vozil pod vplivom mamil, je bil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na avtu pa je imel tablice drugega vozila.

Ne alkohol, temveč prepovedane droge, pa je imel v organizmu moški, ki sta ga v noči na torek ustavila jeseniška policista. Najprej se je na njune znake požvižgal in odpeljal naprej, a sta moža v modrem vklopila zvočne in svetlobne znake ter zapeljala za njim in ga končno ustavila. A tudi potem se moški ni dal in se jima je upiral, kar pa policistoma ni preprečilo, da ne bi z njim izvedla hitrega testa na prepovedane droge. Bil je pozitiven, zato sta ga poslala na strokovni pregled. Med postopkom sta ugotovila še, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na avtomobilu pa je imel nameščene registrske tablice drugega vozila. Avto so zasegli.